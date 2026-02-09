Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:24, 9 февраля 2026Мир

МИД рассказал об идее нового саммита Трампа и Путина

Замглавы МИД Рябков: Существует идея о проведении нового саммита Трампа и Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Существует идея о проведении нового саммита президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его цитирует РИА Новости.

«Идея такого контакта, конечно же, существует, и мы видим из практики, что контакты организуются и могут быть организованы в исторически сжатые сроки», — сказал дипломат.

На повестке дня, отдельно подчеркнул Рябков, остается содержательная сторона подобной встречи.

Ранее Трамп отчитал американского журналиста телеканала Fox News из-за его замечания о том, что Путин «подавил» его во время встречи на Аляске в августе 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Великобритании может лишиться поста из-за дела Эпштейна. В чем обвиняют Стармера и как он реагирует на критику?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Samsung поймали на обмане с дешевыми смартфонами

    Галкин опубликовал фото из Москвы

    Волочкова пожаловалась на использование ее фото в рекламе алко-шоу

    Россиянам напомнили о возможности лишиться животного за долги

    Роналду прекратил забастовку

    США подписали соглашение о взаимодействии по мирному атому с постсоветской страной

    Электричество резко подорожало в одном из регионов Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok