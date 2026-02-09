МИД рассказал об идее нового саммита Трампа и Путина

Замглавы МИД Рябков: Существует идея о проведении нового саммита Трампа и Путина

Существует идея о проведении нового саммита президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его цитирует РИА Новости.

«Идея такого контакта, конечно же, существует, и мы видим из практики, что контакты организуются и могут быть организованы в исторически сжатые сроки», — сказал дипломат.

На повестке дня, отдельно подчеркнул Рябков, остается содержательная сторона подобной встречи.

Ранее Трамп отчитал американского журналиста телеканала Fox News из-за его замечания о том, что Путин «подавил» его во время встречи на Аляске в августе 2025 года.