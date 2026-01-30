Реклама

00:36, 30 января 2026Мир

Трамп отчитал американского журналиста из-за замечания о Путине

CNN: Трамп отчитал журналиста за слова о том, что Путин «подавил» его на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп отчитал американского журналиста телеканала Fox News из-за замечания о том, что российский лидер Владимир Путин «подавил» его во время встречи на Аляске в августе 2025 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что глава Белого дома перед тем, как покинуть Анкоридж, смотрел репортаж о своей встрече с российским коллегой на Fox News. В материале говорится, что Трамп вышел из себя и пообещал сделать звонок, чтобы журналист был уволен.

Ранее стало известно, что Трамп разместил в Белом доме фотографию с Владимиром Путиным, сделанную во время саммита на Аляске в августе прошлого года.

