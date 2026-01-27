Трамп повесил фото с Путиным в Белом доме

Трамп повесил в вестибюле Белого дома фото с Путиным после саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп разместил в Белом доме фотографию с российским лидером Владимиром Путиным, сделанную во время исторического саммита на Аляске в августе прошлого года. На это обратила внимание журналистка PBS Элизабет Ландерс, опубликовав пост в соцсети X.

По ее словам, снимок висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией Трампа. На изображении лидеры стран стоят рядом друг с другом. Под фотографией размещен снимок Трампа с внучкой.

Общение делегаций состоялось на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Путин и Трамп прошли по красной ковровой дорожке и встретились посередине, после чего пожали друг другу руки и под пролет бомбардировщика отправились на переговоры. Саммит на Аляске стал седьмой очной встречей глав государств.