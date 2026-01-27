Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:46, 27 января 2026Мир

Трамп повесил фото с Путиным в Белом доме

Трамп повесил в вестибюле Белого дома фото с Путиным после саммита на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп разместил в Белом доме фотографию с российским лидером Владимиром Путиным, сделанную во время исторического саммита на Аляске в августе прошлого года. На это обратила внимание журналистка PBS Элизабет Ландерс, опубликовав пост в соцсети X.

По ее словам, снимок висит в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией Трампа. На изображении лидеры стран стоят рядом друг с другом. Под фотографией размещен снимок Трампа с внучкой.

Общение делегаций состоялось на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Путин и Трамп прошли по красной ковровой дорожке и встретились посередине, после чего пожали друг другу руки и под пролет бомбардировщика отправились на переговоры. Саммит на Аляске стал седьмой очной встречей глав государств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания придумала ответ на притязания США на Гренландию

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли забрать с «гражданки» на СВО

    Названы самые распутные страны мира. Какое место заняла Россия и где больше всего шансов найти опытного партнера?

    Мешки под глазами теперь считают сексуальными. Что об этом думают врачи?

    Фицо назвал срок завершения конфликта на Украине

    Трамп повесил фото с Путиным в Белом доме

    Нетаньяху жестко высказался о Газе и Палестине

    Самолет НАСА приземлился на брюхо и с искрами пропахал посадочную полосу

    Захарова ответила на слова президента Польши о причастности СССР к холокосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok