Пушков: Трамп не страдает «внутренней русофобией»

Президент Соединенных Штатоы Дональд Трамп не страдает «внутренней русофобией». Политик говорит о России как о государстве, с которым намерен поддерживать серьезные отношения, пришел к к выводу глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, пишет ТАСС.

«У Трампа нет внутренней русофобии — в отличие от Байдена. Да, он может критически высказываться на наш счет — типа, "я разочарован", "я недоволен". Но он не оскорбляет ни Россию, ни ее народ, ни ее руководителей», — отметил Пушков.

Трамп говорит о России уважительно, добавил сенатор. По его словам, у Трампа «нет заведомо проукраинской повестки, заведомо антироссийской повестки и заведомо проевропейской повестки». У него есть своя повестка - Америка всегда должна быть в центре событий, добавил Пушков.

Ранее иностранные СМИ писали, что политика Дональда Трампа в отношении украинского урегулирования строится на убеждении, что торговля с Россией станет гарантией мира. Отмечалось, что Белый дом уже предвкушает прибыль, которую можно будет получить от сотрудничества с Россией — на это не повлияют даже долгосрочность инвестиций и сложные условия.

До этого Трамп отчитал американского журналиста телеканала Fox News из-за замечания о том, что российский лидер Владимир Путин «подавил» его во время встречи на Аляске в августе 2025 года.