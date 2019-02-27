Не знавший о дочери рабочий задолжал алименты на 20 тысяч фунтов

Жителя британского города Стоктон-он-Тис обязали заплатить 20 тысяч фунтов стерлингов на содержание дочери, о существовании которой он не знал. Об этом сообщает Daily Mail.

Несколько лет назад Росс Маклафлен (Ross Mclaughlan) получил официальное письмо с уведомлением о том, что у него есть 13-летняя дочь. Мужчина не узнал имени ее матери и подозревал, что произошла ошибка. У него никогда не было ни жены, ни долговременных отношений с женщинами, так как он работал нефтяником и большую часть времени проводил на морских буровых платформах.

По телефону, указанному в письме, Маклафлену сообщили, что есть только один способ доказать, что он не является отцом, — тест ДНК. Британец отказался его проходить по принципиальным соображениям: он был убежден, что не должен отвечать за ребенка, информацию о котором утаивали от него в течение 13 лет. Вместо этого он запросил копию свидетельства о рождении девочки и обнаружил, что в графе «отец» указано имя мужа ее матери.

Маклафлену не удалось доказать, что он не является отцом ребенка. В результате за несколько лет из его заработной платы вычли 10 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, он должен уплатить еще столько же, хотя остался без работы и не имеет дохода.

Daily Mail отыскала мать ребенка и узнала ее версию произошедшего. Женщина утверждает, что ребенок появился на свет, когда она была замужем за другим мужчиной. После развода бывший муж сделал тест ДНК и выяснил, что отцом ее дочери был другой. Тогда женщина вспомнила краткий роман с Маклафленом незадолго до беременности. Это была ее единственная внебрачная связь, поэтому отцом ребенка мог быть только он.

В июле 2018года сообщалось, что жительница индийского города Чандигарх подала в суд на бывшего мужа, который заплатил алименты монетами. Она получила 24,6 тысячи рупий монетами достоинством одна и две рупии. Общий вес мелочи превышал 70 килограммов.

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