Жадный миллионер притворился бедняком перед женой и погорел

Миллионер из Омана попытался убедить британского судью, что у него нет денег для бывшей жены, но случайно выдал себя. Об этом сообщает издание Metro.

Ранее суд обязал оманского бизнесмена выплатить 200 тысяч фунтов бывшей жене и детям, которые после развода остались в Лондоне. Хотя его состояние оценивается в 34 миллиона фунтов стерлингов, он заявил, что не сможет выполнить это предписание из-за отсутствия денег.

Миллионер объяснил, что его семейный бизнес был связан с британским строительным гигантом Carillion, ликвидация которого началась в январе. В результате его имущество оказалось неликвидным, и ему просто негде взять необходимую сумму.

Судья, рассматривавший дело, заметил, что это не помешало ответчику нанять престижную адвокатскую фирму. На юристов, доказывающих отсутствие денег, было израсходовано не менее 95 тысяч фунтов стерлингов (8,4 миллиона рублей).

В итоге оманского бизнесмена обязали платить адвокатам бывшей жены столько же, сколько он платит своим. По мнению судьи, такой шаг продиктован фактами и обстоятельствами дела.

В июле сообщалось, что жительница индийского города Чандигарх подала в суд на бывшего мужа, который заплатил алименты монетами. Она получила 24,6 тысячи рупий монетами достоинством одна и две рупии. Общий вес мелочи превышал 70 килограммов.

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