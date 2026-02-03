Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:00, 3 февраля 2026Россия

В России заявили о попытках ВСУ совершить прорыв в приграничье

Колесник: ВСУ стягивают подразделения в приграничье и продолжают попытки прорыва
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают подразделения на границу с Курской и Белгородской областями и продолжают попытки прорыва. Подробности о ситуации в приграничье рассказал член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Все эти подразделения будут уничтожены, и прорыва на свои территории мы не допустим, но к этим попыткам стоит относиться максимально серьезно», — обозначил депутат.

По словам Колесника, на данный момент ударами по энергетическим объектам на Украине российские военные отвлекают противника от попыток прорваться и ведут зачистку украинских бойцов в приграничье.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков объявил о крайне сложной ситуации в приграничье Белгородской области. По его данным, 21 мирный житель, среди которых шестеро детей, получил несовместимые с жизнью ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Салют для Рютте». Новый удар по энергетике Украины стал самым масштабным в 2026 году. Что о нем говорят в Москве и Киеве?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Журова оценила слова украинского министра о «моральном дегенерате» во главе ФИФА

    Власти допустили увольнение руководства российской школы после нападения ученика

    Россиянин после конфликта расправился с родителями

    В Госдуме объяснили решение использовать русский язык на Олимпиаде

    В Армении высказались об участии России в маршруте Трампа

    В Москве подросток откусил педофилу-мигранту кусок языка

    Падение прибыли российских банков объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok