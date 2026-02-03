В России заявили о попытках ВСУ совершить прорыв в приграничье

Колесник: ВСУ стягивают подразделения в приграничье и продолжают попытки прорыва

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают подразделения на границу с Курской и Белгородской областями и продолжают попытки прорыва. Подробности о ситуации в приграничье рассказал член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Все эти подразделения будут уничтожены, и прорыва на свои территории мы не допустим, но к этим попыткам стоит относиться максимально серьезно», — обозначил депутат.

По словам Колесника, на данный момент ударами по энергетическим объектам на Украине российские военные отвлекают противника от попыток прорваться и ведут зачистку украинских бойцов в приграничье.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков объявил о крайне сложной ситуации в приграничье Белгородской области. По его данным, 21 мирный житель, среди которых шестеро детей, получил несовместимые с жизнью ранения.