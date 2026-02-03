Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:51, 3 февраля 2026Россия

Объявлено о крайне сложной ситуации в российском регионе из-за ВСУ

Губернатор Гладков: В приграничье Белгородской области крайне сложная ситуация
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress

В приграничье Белгородской области по-прежнему крайне сложная ситуация из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региональной власти рассказал о смерти 21 мирного жителя, среди которых шестеро детей. По его словам, ситуация по сравнению с прошлым годом стала хуже в 10 раз.

«Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности», — пообещал он.

Ранее Минобороны России озвучило подробности ночного налета ВСУ на регионы России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о крайне сложной ситуации в российском регионе из-за ВСУ

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    МВД раскрыло хищения более чем на один миллиард рублей на выплатах инвалидам

    Мужчина попал за решетку из-за секса с пылесосом

    У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

    В Калининграде начнут собирать премиум-внедорожники из Китая

    ВСУ бросились бежать в Сумской области

    Российский тревел-блогер объяснил популярность Южной Африки у соотечественников

    Европа нарастила закупки российского газа вопреки планам по отказу от него

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok