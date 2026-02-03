Объявлено о крайне сложной ситуации в российском регионе из-за ВСУ

Губернатор Гладков: В приграничье Белгородской области крайне сложная ситуация

В приграничье Белгородской области по-прежнему крайне сложная ситуация из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региональной власти рассказал о смерти 21 мирного жителя, среди которых шестеро детей. По его словам, ситуация по сравнению с прошлым годом стала хуже в 10 раз.

«Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности», — пообещал он.

Ранее Минобороны России озвучило подробности ночного налета ВСУ на регионы России.