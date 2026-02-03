Реклама

Россия
07:10, 3 февраля 2026Россия

Озвучены подробности ночного налета ВСУ на регионы России

Система ПВО за ночь со 2 на 3 февраля сбила 10 украинских БПЛА над регионами РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь со 2 на 3 февраля сбила 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Эти подробности ночного налета привели в Министерстве обороны России, заявление опубликовано в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, дроны были уничтожены и подавлены над пятью регионами: Белгородской, Орловской, Калужской, Курской и Ростовской областями. Больше всего БПЛА — три единицы — сбили над первым из упомянутых субъектов.

Все уничтоженные дроны относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по предприятию в Брянской области. Пострадал водитель компании, он был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

