06:35, 3 февраля 2026Россия

ВСУ ударили по российскому предприятию

Богомаз: ВСУ атаковали сельхоздпредприятие в Брянской области, пострадал человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по сельхозпредприятию в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, украинские дроны-камикадзе атаковали агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» в селе Подывотье Севского района. В результате пострадал водитель предприятия, он был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

Кроме того, вследствие удара были полностью уничтожены кормовоз и легковой автомобиль.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки на регион. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник в Каменском районе. Информация о пострадавших не поступала.

