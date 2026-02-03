Реклама

Россия
06:08, 3 февраля 2026Россия

Российский регион подвергся воздушной атаке

Слюсарь: ПВО сбила беспилотник в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В ночь на вторник, 3 февраля, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотник в Каменском районе. По словам Слюсаря, сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Он добавил, что беспилотная опасность на территории региона сохраняется.

Ранее член Общественной палаты (ОП) России Владимир Рогов указал на опасную закономерность в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что в последнее время украинские войска бьют не в полную мощность, а копят беспилотники для более массированного удара по российским регионам.

