17:33, 2 мая 2026Мир

Администрация Трампа задумалась о применении на Кубе «кинетической силы»

Politico: Белый дом допускает применение военной силы на Кубе
Дмитрий Воронин

Фото: Joshua Roberts / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает применение на Кубе военной силы, говорится в публикации газеты Politico, собеседник которой знаком с позицией Белого дома.

Допуская применение «кинетической силы», Вашингтон по-прежнему рассчитывает преимущественно на дипломатию и склонение Гаваны к различным переменам, включая экономические. В частности, говорится в статье, Соединенные Штаты добиваются приватизации кубинских предприятий, расширения иностранных инвестиций и переориентации страны на американские энергоресурсы.

Трамп с января ввел фактическую нефтяную блокаду Кубы, что привело к остановке поставок на остров в том числе из Венесуэлы.

Американский президент регулярно рассуждает о том, чтобы «заглянуть на Кубу». 1 мая он предположил, что кубинцы скажут «большое спасибо, мы сдаемся», когда у их берегов остановится самый большой в мире авианосец «Авраам Линкольн» или другой крупный военный корабль из США.

