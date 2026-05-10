Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:06, 10 мая 2026Культура

Умер автор культового японского хоррора

Умер создавший цикл романов «Звонок» писатель Кодзи Судзуки в возрасте 68 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Junko Kimura / Getty Images

Японский писатель, автор романа ужасов «Звонок» Кодзи Судзуки скончался. Об этом сообщает телеканал Nippon.

Ему было 68 лет. Уточнятся, что он умер в пятницу, 8 мая, в одной из больниц Токио. Других подробностей не приводится.

Дебютный роман «Рай» Судзуки получил высшую награду на конкурсе фэнтезийных романов Японии в 1990 году. В 1991 году вышел роман «Звонок», который позднее был экранизирован в Японии и за ее пределами и стал хитом, положив начало культовой франшизе. Герои романа смотрели загадочное видео, слушали телефонный звонок и ровно через 7 дней умирали со страшной гримасой на лице.

В сентябре 2020 года японская актриса Юко Такэути, снявшаяся в фильме ужасов «Звонок» 1998 года, была найдена мертвой. Такэути было 40 лет. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что предположительной причиной смерти стало самоубийство.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    В Финляндии выступили с требованием к ЕС в отношении России

    Варламова оштрафовали на 13 миллионов и оставили с заблокированными счетами

    Россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ

    Одна из самых «русских» команд НХЛ вышла в полуфинал плей-офф без единого поражения

    Москвичам назвали сроки возвращения тепла

    В России рассказали о планах запускать с частного космодрома по 50 ракет в год

    Российский боец UFC Волков победил Кортеса-Акосту

    Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте

    Закрывший от дрона товарища на СВО детдомовец получил звание Героя России

    Умер автор культового японского хоррора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok