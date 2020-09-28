Актриса из фильма ужасов «Звонок» найдена мертвой

Японская актриса Юко Такэути, снявшаяся в фильме ужасов «Звонок» 1998 года, найдена мертвой. Об этом сообщает The Japan Times.

Тело артистки обнаружил ее 35-летний муж, актер Таики Накабаяши, в спальне в их квартире. Ее доставили в больницу, где врачи констатировали смерть актрисы. Такэути было 40 лет. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что предположительной причиной смерти стало самоубийство. Погибшая не оставила предсмертной записки.

Юко Такэути сыграла одну из первых жертв в хорроре «Звонок» Хидэо Накаты, первом фильме франшизы, основанной на одноименном романе Кодзи Судзуки. Она также исполнила главные роли в фильме «Быть с вами» и сериале «Мисс Шерлок». Артистка удостоилась награды Японской киноакадемии в номинации «Лучшая актриса первого плана» за картины, выходившие с 2004 по 2007 год.