Российский боец UFC Волков победил Кортеса-Акосту

09:37, 10 мая 2026

Российский боец Волков победил Кортеса-Акосту на турнире UFC 328
Владислав Уткин
Александр Волков (красные перчатки) . Фото: John Jones / Imagn Images / Reuters

Российский боец Александр Волков победил доминиканского спортсмена Валдо Кортеса-Акосту на турнире UFC 328. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин одолел соперника единогласным решением судей. Поединок завершился в его пользу со счетом (30-27, 29-28 – дважды).

Таким образом, Волков выиграл 41-й бой в карьере. Также на его счету 11 поражений.

На том же турнире чеченский боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, потерпел первое поражение в карьере. Он уступил американцу Шону Стрикленду и потерял звание чемпиона UFC.

