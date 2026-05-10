Закрывший от дрона товарища на СВО детдомовец получил звание Героя России

09:24, 10 мая 2026

Закрывший товарища от дрона на СВО Купов получил звание Героя России посмертно
Майя Назарова
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Командир разведчиков Михаил Купов, закрывший собой товарища от дрона на специальной военной операции (СВО), получил звание Героя России посмертно. Об этом сообщили ТАСС десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки войск «Север».

Они напомнили, что трое разведчиков под командованием детдомовца Купова в начале марта 2025 года в тылу Вооруженных сил Украины за несколько дней освободили две лесополосы. Когда бойцы отходили во время атаки украинских беспилотников, командир спас сослуживца и был смертельно ранен.

Несмотря на это, Купов продолжил руководить операцией. «Фраза его сказана была в эфир, последние слова: "Пацаны, всем спасибо за работу, всех люблю, всех обнял, ну и передайте привет супруге», — поделились товарищи.

По указу президента России от 28 ноября 2025 года за проявленные мужество и героизм Купову было посмертно присвоено звание Героя РФ. Медаль «Золотая Звезда» передали его близким в начале 2026 года.

Ранее боец «Ахмата» с позывным Адам ценой жизни спас сослуживцев в зоне спецоперации от дрона-ждуна.

