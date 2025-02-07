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01:32, 7 февраля 2025Мир

Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

Трамп подписал указ о санкциях против МУС за расследования против США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который введет санкции против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

«По МУС? Да, он его подписал», — заявил собеседник агентства.

В приказе есть финансовые и визовые ограничения в отношении работников МУС и их семей, уличенных в расследованиях против американцев и их союзников.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении санкций против МУС. Американские законодатели осудили выдачу судом ордеров на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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