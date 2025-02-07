Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который введет санкции против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.
«По МУС? Да, он его подписал», — заявил собеседник агентства.
В приказе есть финансовые и визовые ограничения в отношении работников МУС и их семей, уличенных в расследованиях против американцев и их союзников.
Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении санкций против МУС. Американские законодатели осудили выдачу судом ордеров на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.