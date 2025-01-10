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01:44, 10 января 2025Мир

Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против МУС. О чем говорится в документе?

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против МУС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jerry Lampen / Reuters

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает возможность введения Вашингтоном санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) за разбирательства в отношении Соединенных Штатов и их союзников.

Документ поддержали 243 члена нижней палаты Конгресса, 140 высказались против. В тексте законопроекта говорится, что администрации следует вводить санкции против МУС, если этот орган пытается провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, которое находится под защитой. Уточняется, что в число этих лиц входят американцы, граждане стран из числа союзников Соединенных Штатов, если эти государства не признают юрисдикцию МУС.

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Также санкции могут распространяться и на лиц, оказывающих содействие работе МУС. Включение в санкционный список означает отказ в выдаче виз, заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

США осуждает выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху и Галанта

В тексте документа говорится, что американские законодатели осуждают выдачу МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

О решении МУС стало известно 21 ноября 2024 года. Оно было принято единогласно в Отделении предварительного судопроизводства органа. Ордера на арест политиков были выданы «за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Однако ордера на арест классифицируются как «секретные» в целях защиты свидетелей и обеспечения проведения расследований.

Отделение [предварительного судопроизводства МУС] также нашло достаточные основания полагать, что господин Нетаньяху и господин Галант как гражданские руководители несут уголовную ответственность за военное преступление — намеренное нападение на гражданское население

Международный уголовный суд

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что американские власти отвергают решение МУС выдать ордер на арест Нетаньяху и Галланта. «Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вызывающими тревогу процессуальными ошибками, которые привели к этому решению», — заявил он.

В ЕС призвали исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС обязаны исполнить ордер МУС на арест премьера Израиля, иначе это будет проявлением двойных стандартов.

Вы не можете аплодировать, когда суд выступает против [президента России Владимира] Путина, и молчать, когда суд выступает против Нетаньяху

Жозеп БоррельВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Представитель офиса британского премьера Кира Стармера заявил, что Великобритания арестует Нетаньяху и Галанта в случае их приезда в страну. «Правительство будет соблюдать свои юридические обязательства», — подчеркнул он.

Также Минюст Швейцарии заявил, что страна арестует премьер-министра Израиля в соответствии с ордером МУС.

В соответствии с обязательством сотрудничать с МУС Швейцария должна будет арестовать Нетаньяху и других обвиняемых в случае их возможного въезда в Швейцарию, а также запустить процедуру их передачи МУС

Минюст Швейцарии

Аналогичные заявления сделали власти Канады и Нидерландов. Также ордер МУС на арест Нетаньяху поддержала и Франция.

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