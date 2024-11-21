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19:15, 21 ноября 2024Мир

США отвергли решение МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

Совет нацбезопасности: США отвергают решение МУС выдать ордер на арест Нетаньяху
Семен Александров (редактор)

Фото: Stephanie Keith / Getty Images

США отвергают решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США, сообщает Reuters.

«США принципиально отвергают решение МУС о выдаче ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вызывающими тревогу процессуальными ошибками, которые привели к этому решению», — заявил он.

Ранее МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галланта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Палата предварительного производства МУС отклонила возражения Израиля, поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута.

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