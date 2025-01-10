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00:57, 10 января 2025Мир

Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против МУС

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против МУС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jerry Lampen / Reuters

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято в связи с действиями организации по отношению к руководству Израиля. В соответствии с принятым законопроектом, Соединенные Штаты смогут вводить санкции против любого человека, который ведет расследование, осуществляет арест, задержание или судебное преследование американцев или должностных лиц из союзного государства.

Меры распространяются на тех лиц, которые оказывают финансовую, материальную или техническую поддержку МУС.

В декабре группа членов Европарламента от разных стран подняла вопрос о последствиях выдачи Международным уголовным судом ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта. Об этом говорится в обращении евродепутатов к верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кае Каллас.

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