В ЕС подняли вопрос о последствиях выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

В ЕП подняли вопрос о последствиях выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран подняла вопрос о последствиях выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта. Об этом говорится в обращении евродепутатов к верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Кае Каллас. Текст их письма изучила «Лента.ру».

«21 ноября 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта за преступления против человечности и военные преступления, совершенные по меньшей мере с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года, — в день, когда обвинение подало ходатайства о выдаче ордеров на арест. МУС счел, что есть разумные основания полагать, что оба лица намеренно и осознанно лишали гражданское население Газы предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, медикаменты и принадлежности медицинского назначения, а также топливо и электроэнергию, по меньшей мере с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года», — отметили авторы обращения.

МУС также нашел разумные основания полагать, что вышеупомянутое поведение лишило значительную часть гражданского населения Газы их основных прав, включая право на жизнь и здоровье, и что население стало объектом нападений по политическим и/или национальным мотивам. МУС пришел к выводу, (...) что господин Нетаньяху и господин Галлант несут уголовную ответственность как гражданские начальники за военное преступление группа членов Европарламента от разных стран текст парламентского запроса

Они также напомнили, что, согласно позиции Европейской службы внешних связей, «ЕС рассматривает МУС как краеугольный камень в борьбе с безнаказанностью и в оказании помощи жертвам злодеяний в достижении справедливости» и «поощряет всеобщую ратификацию Римского статута и всестороннее сотрудничество с судом».

В связи с этим они обратились к ЕК с вопросом о ее планах относительно упомянутых ордеров на арест. «Намерена ли ЕК поощрять все государства-члены к исполнению ордеров на арест, если представится такая возможность? Провести расследование в отношении любого государства-члена, которое отказывается исполнять такие ордеры, в связи с подрывом верховенства закона?» — спросили они.

Ранее власти Израиля уведомили МУС, что обжалуют ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. «Канцелярия Нетаньяху в своем заявлении уведомила МУС о намерении обжаловать ордер на арест премьера и бывшего министра обороны Израиля. Также в тексте указано, что апелляция Тель-Авива подробно демонстрирует, насколько абсурдным было решение суда и насколько оно не имеет под собой никаких фактических или правовых оснований», — сообщили в Тель-Авиве.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ордеры МУС, в том числе на арест Нетаньяху и Галанта, обязательны к исполнению всеми европейскими странами.