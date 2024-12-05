В ЕС подняли вопрос о последствиях выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран подняла вопрос о последствиях выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта. Об этом говорится в обращении евродепутатов к верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Кае Каллас. Текст их письма изучила «Лента.ру».
«21 ноября 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта за преступления против человечности и военные преступления, совершенные по меньшей мере с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года, — в день, когда обвинение подало ходатайства о выдаче ордеров на арест. МУС счел, что есть разумные основания полагать, что оба лица намеренно и осознанно лишали гражданское население Газы предметов, необходимых для их выживания, включая продовольствие, воду, медикаменты и принадлежности медицинского назначения, а также топливо и электроэнергию, по меньшей мере с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года», — отметили авторы обращения.
МУС также нашел разумные основания полагать, что вышеупомянутое поведение лишило значительную часть гражданского населения Газы их основных прав, включая право на жизнь и здоровье, и что население стало объектом нападений по политическим и/или национальным мотивам. МУС пришел к выводу, (...) что господин Нетаньяху и господин Галлант несут уголовную ответственность как гражданские начальники за военное преступление
Они также напомнили, что, согласно позиции Европейской службы внешних связей, «ЕС рассматривает МУС как краеугольный камень в борьбе с безнаказанностью и в оказании помощи жертвам злодеяний в достижении справедливости» и «поощряет всеобщую ратификацию Римского статута и всестороннее сотрудничество с судом».
В связи с этим они обратились к ЕК с вопросом о ее планах относительно упомянутых ордеров на арест. «Намерена ли ЕК поощрять все государства-члены к исполнению ордеров на арест, если представится такая возможность? Провести расследование в отношении любого государства-члена, которое отказывается исполнять такие ордеры, в связи с подрывом верховенства закона?» — спросили они.
Ранее власти Израиля уведомили МУС, что обжалуют ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. «Канцелярия Нетаньяху в своем заявлении уведомила МУС о намерении обжаловать ордер на арест премьера и бывшего министра обороны Израиля. Также в тексте указано, что апелляция Тель-Авива подробно демонстрирует, насколько абсурдным было решение суда и насколько оно не имеет под собой никаких фактических или правовых оснований», — сообщили в Тель-Авиве.
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ордеры МУС, в том числе на арест Нетаньяху и Галанта, обязательны к исполнению всеми европейскими странами.