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15:21, 28 ноября 2024Мир

Власти ЕС обязали европейцев исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху

Anadolu: страны ЕС обязали исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Ордера Международного уголовного суда (МУС), в том числе и на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего израильского министра обороны Йоава Галанта, обязательны к исполнению всеми европейскими странами. Так в интервью агентству Anadolu ответил представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано.

«Все страны, ратифицировавшие Римский статут, в том числе все государства — члены ЕС, исполняют приказы об аресте, выданные МУС», — сказал евродипломат.

По словам Стано, все входящие в ЕС страны должны придерживаться «принципов обеспечения уголовного правосудия и сотрудничества для борьбы с безнаказанностью».

Ранее власти Израиля уведомили МУС, что обжалуют ордера на арест Нетаньяху и Галанта. Как указали в канцелярии израильского премьера, решение суда «не имеет под собой никаких фактических или правовых оснований».

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