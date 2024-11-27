Израиль уведомил МУС о намерении обжаловать ордер на арест Нетаньяху

Reuters: Израиль намерен обжаловать ордера МУС на арест Нетаньяху и Галанта

Тель-Авив уведомил Международный уголовный суд (МУС) о намерении обжаловать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает Reuters.

«Канцелярия Нетаньяху в своем заявлении уведомила МУС о намерении обжаловать ордер на арест премьера и бывшего министра обороны Израиля. Также в тексте указано, что апелляция Тель-Авива подробно демонстрирует, насколько абсурдным было решение суда и насколько оно не имеет под собой никаких фактических или правовых оснований», — передает агентство.

Кроме того, в заявлении отмечается, что если суд отклонит апелляцию, то это в очередной раз «лишь подчеркнет друзьям Тель-Авива в США и во всем мире, насколько предвзят МУС по отношению к Израилю».

21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта. В заявлении суда сообщается, что ордера на арест были выданы «за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года».