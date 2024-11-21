МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля. В чем его обвиняют и как на это отреагировали в мире?

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Галанта

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте наднационального судебного органа.

Кроме того, ордер выдан на еще одного представителя израильской политической элиты — бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Сообщается, что решения были приняты единогласно в Отделении предварительного судопроизводства МУС.

Какое решение вынесли в МУС?

В сообщении отмечено, что Биньямину Нетаньяху и Йоаву Галанту выданы ордера на арест «за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». При этом ордера на арест классифицируются как «секретные» в целях защиты свидетелей и обеспечения проведения расследований.

Отделение [предварительного судопроизводства МУС] также нашло достаточные основания полагать, что господин Нетаньяху и господин Галант как гражданские руководители несут уголовную ответственность за военное преступление — намеренное нападение на гражданское население Международный уголовный суд из сообщения о выдаче ордера Биньямину Нетаньяху

Хотя Государство Израиль не ратифицировало Римский статут (основополагающий документ МУС), суд настаивает, что его юрисдикция распространяется на Западным берег реки Иордан и сектор Газа, поскольку палестинская сторона согласилась соблюдать основополагающие принципы Международного уголовного суда еще в 2015 году.

Вместе с тем стоит отметить, что МУС не располагает полномочиями для принудительного исполнения решений: он полагается на добровольное сотрудничество его государств-членов, поэтому реальный арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта на территории Израиля вряд ли возможен

Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Globallookpress.com

Как на решение МУС отреагировали в Израиле?

В офисе премьер-министра Израиля сообщение МУС назвали решением встать «на сторону войны, развязанной иранским режимом». Кроме того, суд обвинили в содействии террористическим атакам против государства, а также игнорировании доказательств и свидетельств, представленных израильскими властями.

МУС решил поддержать кампанию тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом, целью которой является изоляция Израиля от его союзников и содействие террористическим атакам против нашей страны Дмитрий Гендельман советник премьер-министра Израиля

Президент страны Ицхак Герцог также посчитал решение возмутительным, недобросовестным и «черным днем для человечества».

Министр иностранных дел Гидеон Саар в свою очередь отметил утрату легитимности судебным органом, а ордер на арест посчитал абсурдным.

По его словам, сегодняшнее решение МУС превращает добро в зло и служит злу: «Эта атака направлена против страны, которая подвергается самому масштабному нападению и угрозе в мире, а также единственной стране, которую другие страны региона открыто стремятся уничтожить».

[Это] черный момент для Международного уголовного суда в Гааге, когда он потерял всякую легитимность своего существования и деятельности Гидеон Саар министр иностранных дел Израиля

При этом министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил в ответ на решение МУС распространить суверенитет страны на Западный берег реки Иордан и организовать поселения на всей его территории. Кроме того, он допустил разрыв всех связей с находящейся там палестинской администрацией.

Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант Фото: Amir Cohen / Reuters

Что думают о решении МУС в мире?

При этом власти ряда стран уже поспешили согласиться с вердиктом МУС и подтвердили готовность арестовать Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта на своей территории. Об этом, в частности, заявили в Нидерландах, где располагается судебный орган.

Нидерланды выполнят ордер на арест МУС. Это означает, что, если Нетаньяху и другие появятся на голландской земле, они будут арестованы Каспар Вельдкамп министр иностранных дел Нидерландов

Аналогичную позицию выразило Министерство иностранных дел Франции: «Реакция Парижа на выдачу МУС ордера на арест премьера Нетаньяху будет соответствовать уставу суда».

Наконец, с похожим заявлением выступил и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, решение МУС не носит политический характер и его следует уважать.

Как МУС принял решение об ордере на арест израильских политиков?

Прокурор МУС Карим Хан запросил выдачу ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта еще 20 мая, то есть спустя более чем полгода после атаки, совершенной радикальной палестинской группировкой ХАМАС в отношении израильских мирных граждан 7 октября 2023 года, и последовавшими за этим ответными действиями со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В МУС считают, что Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант могут нести ответственность за военные преступления, которые якобы совершили рядовые военные в ходе боевых действий в секторе Газа

Военные ЦАХАЛ якобы использовали голод среди гражданского населения как метод ведения войны, а также виновны в умышленном причинении тяжких страданий, серьезных телесных повреждений или вреда здоровью, нападении на гражданское население.

Израиль, как и все государства, имеет право принимать меры для защиты своего населения. Однако это право не освобождает Израиль или любое другое государство от обязанности соблюдать международное гуманитарное право Карим Хан прокурор Международного уголовного суда

Тем не менее впоследствии принятие решения о выдаче ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта было отложено. Отсрочка произошла после подачи Великобританией 10 июня в суд заявления «друзей суда» (amicus curiae), содержащего материалы, противоречащие решению МУС. Тогда суд удовлетворил данную просьбу, но теперь вернулся к рассмотрению вопроса.