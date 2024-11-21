Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:28, 21 ноября 2024Мир

Президент Израиля назвал ордер МУС на арест Нетаньяху черным днем для человечества

Президент Герцог: ордер МУС на арест Нетаньяху — черный день для человечества
Семен Александров (редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Cohen / Reuters

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта — черный день для человечества. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, сообщает The Guardian.

«Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принятое недобросовестное и возмутительное решение МУС превратило правосудие во всемирное посмешище», — подчеркнул он.

По словам политика, это решение игнорирует «бедственное положение 101 израильского заложника», удерживаемого радикальным движением ХАМАС в секторе Газа и циничное использование группировкой собственного народа в качестве живого щита.

Израильский президент добавил, что решение МУС поставило террор и зло выше демократии и свободы и превратило саму систему правосудия в человеческий щит для преступлений ХАМАС.

Ранее МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галланта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Палата предварительного производства МУС отклонила возражения Израиля, поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо говорить, что у нас все хорошо». Медведев заявил о проблемах с выплатами бойцам СВО. К чему он призвал власти?

      Фанатов «Спартака» задержали за ограбление несовершеннолетнего болельщика «Динамо»

      В России запретят научную информацию и статистику о VPN

      Из-за ходившего по школе с ножом российского подростка возбудили уголовное дело

      Стала известна судьба вещей «принцессы Укока»

      Жители российского города пожаловались на сезонный каток из нечистот

      Замену ATACMS испытали залповым пуском

      Глава евродипломатии оправдал ордер на арест Нетаньяху

      Франция поддержала ордер МУС на арест Нетаньяху

      Словакия начала расследование законности передачи техники в дар Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше