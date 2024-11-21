Президент Израиля назвал ордер МУС на арест Нетаньяху черным днем для человечества

Президент Герцог: ордер МУС на арест Нетаньяху — черный день для человечества

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта — черный день для человечества. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог, сообщает The Guardian.

«Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принятое недобросовестное и возмутительное решение МУС превратило правосудие во всемирное посмешище», — подчеркнул он.

По словам политика, это решение игнорирует «бедственное положение 101 израильского заложника», удерживаемого радикальным движением ХАМАС в секторе Газа и циничное использование группировкой собственного народа в качестве живого щита.

Израильский президент добавил, что решение МУС поставило террор и зло выше демократии и свободы и превратило саму систему правосудия в человеческий щит для преступлений ХАМАС.

Ранее МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галланта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Палата предварительного производства МУС отклонила возражения Израиля, поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута.