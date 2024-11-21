Глава евродипломатии оправдал ордер на арест Нетаньяху

Reuters: глава дипломатии ЕС Боррель оправдал ордер на арест Нетаньяху

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта оправдана и не мотивирована политически, заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова передает Reuters.

«Ордеры на арест Нетаньяху и Галланта не носят политического характера, необходимо уважать и исполнять решение суда», — цитрует агентство главу евродипломатии.

Ранее МИД Франции поддержал ордер на арест Нетаньяху, заявив, что Париж будет действовать в соответствии с принципами МУС.