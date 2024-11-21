Власти Нидерландов прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху

De Telegraaf: Нидерланды готовы арестовать Нетаньяху по ордеру МУС

Нидерланды готовы арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта по выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру, заявил голландский министр иностранных дел Каспар Вельдкамп. Его цитирует газета De Telegraaf.

«Нидерланды выполнят ордер на арест МУС. Это означает, что если Нетаньяху и другие появятся на голландской земле, они будут арестованы», — передает издание слова главы МИД.

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что выдача ордера МУС на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху ставит суд «на сторону войны».