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16:29, 21 ноября 2024Мир

Власти Нидерландов прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху

De Telegraaf: Нидерланды готовы арестовать Нетаньяху по ордеру МУС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Каспар Вельдкамп

Каспар Вельдкамп. Фото: Nina Liashonok / Reuters

Нидерланды готовы арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта по выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру, заявил голландский министр иностранных дел Каспар Вельдкамп. Его цитирует газета De Telegraaf.

«Нидерланды выполнят ордер на арест МУС. Это означает, что если Нетаньяху и другие появятся на голландской земле, они будут арестованы», — передает издание слова главы МИД.

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что выдача ордера МУС на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху ставит суд «на сторону войны».

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