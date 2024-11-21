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16:05, 21 ноября 2024Мир

В офисе премьера Израиля отреагировали на выдачу ордера МУС на арест Нетаньяху

Советник офиса Нетаньяху Гендельман: ордер МУС ставит суд «на сторону войны»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дмитрий Гендельман

Дмитрий Гендельман. Фото: Dmitry Gendelman / Wikimedia

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху ставит суд «на сторону войны». Об этом советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман написал в своем Telegram-канале.

«МУС решил поддержать кампанию тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом, целью которой является изоляция Израиля от его союзников и содействие террористическим атакам против нашей страны», — говорится в публикации.

Гендельман подчеркнул, что МУС проигнорировал представленные Тель-Авивом доказательства и фактически встал «на сторону региональной войны, развязанной иранским режимом против Израиля».

Ранее Международный уголовный суд выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Палата предварительного производства МУС отклонила возражения Израиля, поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута.

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