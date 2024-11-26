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12:01, 26 ноября 2024Мир

Боррель призвал ЕС исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху

Боррель: ЕС должен исполнить ордер МУС на арест Нетаньяху
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) обязаны исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, иначе это будет проявлением двойных стандартов. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

«Вы не можете аплодировать, когда суд выступает против [президента России Владимира] Путина, и молчать, когда суд выступает против Нетаньяху», — отметил глава евродипломатии.

21 ноября МУС выдал ордеры на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Государственных деятелей обвинили в преступлениях против человечества и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение суда и заявил, что Соединенные Штаты всегда будут «стоять с Израилем против угроз его безопасности».

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