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03:05, 22 ноября 2024Мир

Байден возмутился решением МУС об ордере на арест Нетаньяху

Байден заявил, что выдача МУС ордера на арест Нетаньяху и Галанта возмутительна
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. Заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

«Позвольте мне прояснить еще раз: Израиль и [радикальная палестинская группировка] ХАМАС не равны», — отметил он. Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда будут «стоять с Израилем против угроз его безопасности».

МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галланта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Постоянный представитель еврейского государства в ООН Дани Данон назвал это решение высшим проявлением дипломатического терроризма.

ЖЗЛ
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