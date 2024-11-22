Еще одна страна Европы пообещала арестовать премьера Израиля

Офис Стармера: Британия арестует Нетаньяху и Галанта в случае их визита в страну

Великобритания арестует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта в случае их приезда в страну. Об этом заявил представитель офиса британского премьера Кира Стармера, его цитирует Times.

Он заверил, что Британия исполнит решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест Галанта и Нетаньяху. «Правительство будет соблюдать свои юридические обязательства», — подчеркнул представитель премьера.

Ранее арестовать Нетаньяху пообещали в Швейцарии. Аналогичные заявления сделали в Канаде и Нидерландах.

МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галланта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года».