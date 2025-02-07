В МУС отреагировали на санкции США

МУС сообщил, что продолжил работу на фоне санкций США

Международный уголовный суд (МУС) раскритиковал санкции США и сообщил, что продолжил работу в обычном режиме на фоне произошедшего. Заявление ведомства опубликовано на его официальном сайте.

«МУС осуждает издание США указа, предусматривающего введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной работе», — утверждается в заявлении.

В ведомстве добавили, что Международный уголовный суд поддерживает своих сотрудников и «обязуется продолжать обеспечивать правосудие и давать надежду миллионам невинных жертв преступлений по всему миру».

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС. Законопроект был одобрен Палатой представителей Конгресса США.