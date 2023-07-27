«Разыскивается по статье УК РФ»: МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, выдавшую ордер на «арест» Путина

МВД РФ объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ по статье уголовного кодекса

МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшую ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ МВД России

В карточке МВД не уточняется, по какой именно статье Уголовного кодекса РФ разыскивается судья.

17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордера на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что это связано с якобы «незаконным вывозом детей» с Украины.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы. Дипломат напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда.

Кого еще из МУС объявили в розыск в России?

19 мая МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана, который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. В ведомстве заявляют, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса России.

22 июня ведомство объявило в розыск судью Международного уголовного суда в Гааге Росарио Айталу по тому же обвинению.

Ассамблея государств-участников Римского статута МУС отреагировала на то, что МВД России объявило в розыск прокурора организации. По мнению представителей суда, Россия пытается их запугать.

Там подчеркнули, что глубоко озабочены происходящим, и выразили сожаление в связи с «неприемлемыми попытками подорвать полномочия МУС по расследованию, санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений».

Решение Следственного комитета в отношении судей МУС

11 мая глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о намерении объявить в розыск судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера.

СКР возбудил уголовное дело против прокурора и судей за принятие незаконного решения в отношении главы иностранного государства. В ведомстве отметили, что таковой абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств: положение закреплено в Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.

24 июля в Государственной Думе подготовили статью Уголовного кодекса (УК) о «противоречащем интересам России» иностранном следствии. Такое предложение выдвинул глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В качестве примера парламентарий привел Международный уголовный суд (МУС), а также правоохранительные и судебные органы недружественных государств, пытающихся найти якобы доказательства преступлений российских военнослужащих.

