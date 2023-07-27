Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:49, 27 июля 2023Силовые структуры

«Разыскивается по статье УК РФ»: МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, выдавшую ордер на «арест» Путина

МВД РФ объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ по статье уголовного кодекса

Фото: Embassy of Japan in the Netherlands

МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшую ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ведомства.

Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ

МВД России

В карточке МВД не уточняется, по какой именно статье Уголовного кодекса РФ разыскивается судья.

17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордера на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что это связано с якобы «незаконным вывозом детей» с Украины.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы. Дипломат напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда.

Материалы по теме:
Гаага, гудбай Почему Россия вышла из Международного уголовного суда и чем это обернется
Гаага, гудбайПочему Россия вышла из Международного уголовного суда и чем это обернется
17 ноября 2016
«Вжарить надо» Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?
«Вжарить надо»Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?
7 июля 2020

Кого еще из МУС объявили в розыск в России?

19 мая МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана, который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. В ведомстве заявляют, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса России.

22 июня ведомство объявило в розыск судью Международного уголовного суда в Гааге Росарио Айталу по тому же обвинению.

Ассамблея государств-участников Римского статута МУС отреагировала на то, что МВД России объявило в розыск прокурора организации. По мнению представителей суда, Россия пытается их запугать.

Там подчеркнули, что глубоко озабочены происходящим, и выразили сожаление в связи с «неприемлемыми попытками подорвать полномочия МУС по расследованию, санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений».

Материалы по теме:
Конфликт на Украине меняет преступный мир страны. Чем опасны эти перемены для России и Европы?
Конфликт на Украине меняет преступный мир страны.Чем опасны эти перемены для России и Европы?
30 апреля 2023
«Спасти человечество от ада» О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
«Спасти человечество от ада»О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
27 сентября 2022

Решение Следственного комитета в отношении судей МУС

11 мая глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о намерении объявить в розыск судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера.

СКР возбудил уголовное дело против прокурора и судей за принятие незаконного решения в отношении главы иностранного государства. В ведомстве отметили, что таковой абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств: положение закреплено в Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.

24 июля в Государственной Думе подготовили статью Уголовного кодекса (УК) о «противоречащем интересам России» иностранном следствии. Такое предложение выдвинул глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В качестве примера парламентарий привел Международный уголовный суд (МУС), а также правоохранительные и судебные органы недружественных государств, пытающихся найти якобы доказательства преступлений российских военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Разыскивается по статье УК РФ»: МВД объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, выдавшую ордер на «арест» Путина

    В российском городе пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома

    Ким Чен Ын показал Шойгу новые северокорейские беспилотники

    Иностранец назвал главные плюсы жизни в России

    SpaceX отменила запуск ракеты Falcon Heavy

    Украине предсказали потерю поддержки США после президентства Байдена

    В Китае пригрозили «заблуждающимся» США последствиями в случае агрессии

    В Москве на шоссе столкнулись семь автомобилей

    Банк БРИКС отказался от инвестиций в Россию из-за санкций

    Россиянам рассказали об особенностях техосмотра в 2023 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости