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13:44, 11 мая 2023Силовые структуры

СКР объявит в розыск выдавших ордер на «арест» Путина судей МУС

СКР объявит в розыск судей МУС, выдавших ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) вскоре объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы скоро-скоро объявим в розыск», — заявил глава СКР Бастрыкин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. В Кремле отметили, что спокойно относятся к таким заявлениям.

20 марта 2023 года СКР возбудил дело в отношении прокурора и судей МУС, принявших решение об «аресте». В ведомстве добавили, что уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств — такое положение закреплено в Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.

По данным следствия, в действиях прокурора и судей МУС содержатся признаки преступления — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

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Елизавета Новикова
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