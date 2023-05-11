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15:08, 11 мая 2023Силовые структуры

Бастрыкин прокомментировал покушение на писателя Прилепина

Глава СКР назвал покушение на Прилепина подготовленной операцией украинской спецслужбы
Начало событий в новости СКР объявит в розыск выдавших ордер на «арест» Путина судей МУС
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин назвал покушение на писателя Захара Прилепина хорошо подготовленной операцией украинской спецслужбы. Так он прокомментировал преступление, после которого было возбуждено уголовное дело о теракте, передает РИА Новости.

Бастрыкин участвует в Петербургском международном юридическом форуме.

Ранее 11 мая он заявил, что СКР вскоре объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» президента России Владимира Путина.

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Любовь Ширижик
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