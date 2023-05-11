Бастрыкин прокомментировал покушение на писателя Прилепина

Глава СКР назвал покушение на Прилепина подготовленной операцией украинской спецслужбы

Начало событий в новости СКР объявит в розыск выдавших ордер на «арест» Путина судей МУС

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин назвал покушение на писателя Захара Прилепина хорошо подготовленной операцией украинской спецслужбы. Так он прокомментировал преступление, после которого было возбуждено уголовное дело о теракте, передает РИА Новости.

Бастрыкин участвует в Петербургском международном юридическом форуме.

Ранее 11 мая он заявил, что СКР вскоре объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» президента России Владимира Путина.