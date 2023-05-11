Бастрыкин раскрыл детали расследования покушения на Прилепина
В ходе расследования покушения на писателя Захара Прилепина был найден тайник с боеприпасами в Подмосковье. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, раскрывая детали работы следственной группы, передает РИА Новости.
По его словам, из тайника изъяты мины. В настоящее время следователи ищут сообщников обвиняемого в подрыве автомобиля писателя.
Две противотанковые мины ТМ-62-М образца 1960-х годов использовались для покушения, одна из них сработала, вторую обезвредили с помощью сапера-робота.
Бастрыкин отметил, что подготовка покушения на Прилепина, проведенная украинской спецслужбой, была «очень мощная, сильная». Уточняется, что глава СКР участвует в Петербургском международном юридическом форуме.
Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор Нижегородской области. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения Прилепин получил ранения обеих ног, водитель машины погиб.
Обвиняемый в подрыве машины арестован.