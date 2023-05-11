Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:14, 11 мая 2023Силовые структуры

Бастрыкин раскрыл детали расследования покушения на Прилепина

Глава СКР: в ходе расследования покушения на Прилепина найден тайник в Подмосковье
Начало событий в новости Бастрыкин прокомментировал покушение на писателя Прилепина

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

В ходе расследования покушения на писателя Захара Прилепина был найден тайник с боеприпасами в Подмосковье. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, раскрывая детали работы следственной группы, передает РИА Новости.

По его словам, из тайника изъяты мины. В настоящее время следователи ищут сообщников обвиняемого в подрыве автомобиля писателя.

Две противотанковые мины ТМ-62-М образца 1960-х годов использовались для покушения, одна из них сработала, вторую обезвредили с помощью сапера-робота.

Бастрыкин отметил, что подготовка покушения на Прилепина, проведенная украинской спецслужбой, была «очень мощная, сильная». Уточняется, что глава СКР участвует в Петербургском международном юридическом форуме.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор Нижегородской области. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения Прилепин получил ранения обеих ног, водитель машины погиб.

Обвиняемый в подрыве машины арестован.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Минюсте захотели решить вопрос с одной статьей Конституции
На Украине бизнесменов обвинили в поставке оружия России
В ТЦ в российском городе лифтом придавило рабочего
Избиение и ранение москвича убийцей с ножом попало на видео
Бывший муж Бородиной преподнес новой возлюбленной подарок за 50 миллионов рублей
Тренер ЦСКА сравнил победы в Кубке Стэнли и Кубке Гагарина
ФСБ пресекла подготовку поджога военкомата и администрации Минеральных Вод
Россиянам рассказали о влиянии шашлыка на фигуру
Участник группы «Би-2» подтвердил отмену концерта в «Лужниках»
Киев предупредили о «триггере» для поддерживающих Украину стран
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.