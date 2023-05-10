Для покушения на писателя Прилепина использовались две противотанковые мины

«Ъ»: для покушения на Прилепина использовались две противотанковые мины образца 1960-х

Для покушения на писателя и политика Захара Прилепина использовались две противотанковые мины ТМ-62-М образца 1960-х годов. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Одну из мин с прикрепленным сверху самодельным взрывным устройством обнаружили под взорванной машиной 7 мая. Вскоре была обнаружена вторая мина — она управлялась дистанционно.

Кроме того, возле деревни Хахалы, недалеко от места взрыва правоохранители нашли схрон с одеждой, в которой обвиняемый в покушении на писателя Александр Пермяков находился в момент совершения преступления, а также бутылку с водой, еду и лекарства. Ранее возле населенного пункта Козлово в лесу с помощью собаки был обнаружен рюкзак Пермякова, в котором лежала изолента, разбитый тестер напряжения и два термоса.

О подрыве автомобиля Audi Q7, в котором ехал Захар Прилепин, стало известно днем 6 мая. В результате случившегося водитель Прилепина Александр Шубин скончался. Сам писатель получил многочисленные травмы, его успешно прооперировали. Подозреваемого Пермякова задержали в день происшествия. По его словам, он заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина, а затем дистанционно привел его в действие.

Пермяков признался, что был завербован спецслужбами Украины. В отношении него возбудили дело по статье о теракте. 8 мая его арестовали на два месяца.