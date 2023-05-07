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23:29, 7 мая 2023Россия

Прилепин раскрыл подробности покушения на себя

Захар Прилепин заявил, что был за рулем машины в момент взрыва в Нижегородской области

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Захар Прилепин раскрыл подробности покушения на него. Об этом он поведал в своем Telegram-канале.

Писатель рассказал, что в момент подрыва своего автомобиля он находился за рулем. При этом его друг и охранник Александр Шубин по прозвищу «Злой» ехал на переднем пассажирском сиденье, и взрыв пришелся именно на правую сторону авто. Прилепин отметил, что «выжить при таком взрыве было нельзя», но он отделался переломом обеих ног.

Также Прилепин отметил, что высадил свою дочь из машины за пять минут до взрыва.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское, расположенной примерно в 30 километрах от города Бора Нижегородской области. Позднее полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к случившемуся. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.

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Марина Совина
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