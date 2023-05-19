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17:11, 19 мая 2023Силовые структуры

МВД России объявило в розыск прокурора МУС за выдачу ордера на «арест» Путина

МВД России объявило в розыск прокурора МУС в Гааге, выдавшего ордер на «арест» Путина

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

МВД России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана, который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

В карточке базы данных ведомства указано, что гражданин разыскивается по статье Уголовного кодекса России.

11 мая глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил о намерении объявить в розыск судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» российского лидера.

СКР возбудил уголовное дело против прокурора и судей за принятие незаконного решения в отношении главы иностранного государства, который пользуется, отметили в ведомстве, абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств: такое положение закреплено в Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.

17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что это связано с якобы «незаконным вывозом детей» с Украины.

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Любовь Ширижик
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