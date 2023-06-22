МВД России объявило в розыск судью МУС за выдачу ордера на «арест» Путина

МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Росарио Айталу

МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Росарио Айталу, который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

В карточке базы данных ведомства указано, что гражданин разыскивается по статье Уголовного кодекса России.

11 мая глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил о намерении объявить в розыск судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» российского лидера.

СКР возбудил уголовное дело против прокурора и судей за принятие незаконного решения в отношении главы иностранного государства, который пользуется, отметили в ведомстве, абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств: такое положение закреплено в Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.

17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордера на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что это связано с якобы «незаконным вывозом детей» с Украины.