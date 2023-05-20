Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:27, 20 мая 2023Мир

В МУС отреагировали на объявление прокурора суда в розыск со стороны России

МУС обвинил МВД России в запугивании из-за объявления в розыск прокурора суда Хана

Фото: Sem van der Wal / Reuters

Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) отреагировала на то, что МВД России объявило в розыск прокурора организации. По мнению представителей МУС, Россия пытается их запугать. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.

Ранее МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана, который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. В ведомстве заявляют, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса России.

В МУС подчеркнули, что глубоко озабочены происходящим. «Председательство ассамблеи сожалеет в связи с этими актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать полномочия МУС по расследованию, санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений», — говорится в заявлении суда.

11 мая Следственный комитет России (СКР) сообщил, что планирует объявить в розыск судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» Путина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия взяла под контроль Артемовск спустя 224 дня кровопролитных боев. Как это изменит ход СВО?
Диетолог назвала способы предотвратить вздутие живота
Медведев пригласил Маска в Артемовск
В МУС отреагировали на объявление прокурора суда в розыск со стороны России
Влияние возможного дефолта в США на российскую экономику оценили
Российские тяжелоатлеты отказались подписать декларацию для допуска к турнирам
Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Крыму
Евросоюз призвали ужесточить политику в отношении Китая
Аксенов предрек возрождение Артемовска
Российский военкор заявил о критическом состоянии Залужного
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.