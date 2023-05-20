В МУС отреагировали на объявление прокурора суда в розыск со стороны России

МУС обвинил МВД России в запугивании из-за объявления в розыск прокурора суда Хана

Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда (МУС) отреагировала на то, что МВД России объявило в розыск прокурора организации. По мнению представителей МУС, Россия пытается их запугать. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.

Ранее МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана, который выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. В ведомстве заявляют, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса России.

В МУС подчеркнули, что глубоко озабочены происходящим. «Председательство ассамблеи сожалеет в связи с этими актами запугивания и неприемлемыми попытками подорвать полномочия МУС по расследованию, санкционированию и предотвращению самых тяжких международных преступлений», — говорится в заявлении суда.

11 мая Следственный комитет России (СКР) сообщил, что планирует объявить в розыск судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» Путина.