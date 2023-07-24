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11:14, 24 июля 2023Россия

В Госдуме предложили запретить «противоречащее интересам России» следствие

РБК: в Думе подготовили статью УК о «противоречащем интересам РФ» иностранном следствии

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Государственной Думе подготовили статью Уголовного кодекса (УК) о «противоречащем интересам России» иностранном следствии. Такое предложение выдвинул глава комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, с документом и правительственным отзывом на него ознакомились в РБК.

По сведениям канала, предложенный Пискаревым законопроект может коснуться международных организаций, чьи действия противоречат интересам России.

Разрабатываемым законопроектом предложено добавить в Уголовный кодекс статью 294.1. Выдвинутая поправка предусматривает, что иностранные должностные лица или должностные лица публичной международной организации, в которой не принимает участия Российская Федерация, будут нести ответственность за проведение «следственного или иного процессуального действия».

В пояснительной записке к законопроекту в первую очередь упомянули нарушение порядка взаимодействия с иностранными и международными правоохранительными и судебными органами.

По сведениям РБК , в России намерены запретить проводить следственные действия дистанционно. Предположительно, такими делами будут заниматься представители Следственного комитета России (СКР).

В качестве примера Пискарев привел Международный уголовный суд (МУС), а также правоохранительные и судебные органы недружественных государств, пытающихся найти якобы доказательства преступлений российских военнослужащих.

17 марта не признаваемый Россией МУС выдал ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с ситуацией на Украине. В заявлении организации подчеркивалось, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей».

Представитель Кремля Дмитрий Песков решение суда счел ничтожным и отметил, что Россия не признает юрисдикцию МУС. Основополагающим документом МУС является Римский статус 1998 года, в 2016 году Россия отказалась от участия в статуте.

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    Анна Щербакова
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