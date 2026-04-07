10:31, 7 апреля 2026Россия

Сын бесследно пропавшей в тайге Усольцевой сделал новое заявление

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сын бесследно пропавшей в тайге Красноярского края с мужем и дочерью Ирины Усольцевой Даниил Баталов сделал новое заявление. Он сообщил о намерении принять участие в поисках, передает РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, будет ли он принимать участие в новых активных поисках, Баталов заявил: «Конечно, буду!» Он уточнил, что примет участие в поисковых мероприятиях, как только они возобновятся.

Материалы по теме:
«У людей нарушается психика» Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Сын Ирины Усольцевой также отметил, что во время первых поисков он по 14 часов в день проходил, пытаясь найти близких.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и не вернулись. Ранее Баталов заявил, что считает, что родители могли уехать.

    «Ударил ножом в шею, спину и живот». В Пермском крае старшеклассник убил учительницу. Что известно о ЧП?

    Российский боец СВО «разминировал собой» дорогу и смог продолжить путь

    Российская модель в откровенных бикини снялась для иностранного бренда

    Ученые заявили о перенаселении Земли

    Стало известно о цели использования ВСУ завода и лицея в Дружковке

    Бонусы топ-менеджерам крупных банков достигли 63 миллиардов рублей

    CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю

    В России взлетели продажи внедорожника ушедшего бренда

    Названы самые эффективные способы помочь природе

    В Госдуме отреагировали на приведшее к смерти учительницы нападение российского подростка

    Все новости
