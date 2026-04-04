03:42, 4 апреля 2026

Сын Усольцевой назвал свою версию пропажи семьи

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mikhail Vinogradov / Unsplash

Семья Усольцевых, которая считается пропавшей в красноярской тайге, могла уехать. Таким образом на вопрос РИА Новости о том, какой версии пропажи семьи он придерживается, ответил сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов.

«Я придерживаюсь версии, что их нет на Кутурчине, что они уехали», — высказался он.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. Семья собиралась в однодневный поход на горный хребет, после которого перестала выходить на связь. Масштабные поисково-спасательные операции, в которых были задействованы вертолеты и сотни добровольцев, результатов не принесли.

Ранее Баталов заявил, что планирует продолжать поиски родственников. При этом, согласно закону, мужчина уже может обратиться в суд с заявлением о признании Усольцевых погибшими, но делать это не намерен.

