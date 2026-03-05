ТАСС: ВСУ добрали военных в 57-ю бригаду благодаря осужденным за тяжкие статьи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки перебросить резервы из числа 57-й отдельной мотопехотной бригады в Волчанский район Харьковской области. Подразделение было доукомплектовано за счет осужденных за тяжкие статьи, о чем сообщили журналистам ТАСС в российских силовых структурах.

По данным собеседника, пытаясь остановить продвижение «северян», украинское командование продолжило переброску резревов в этот район.

До этого источники в силовых структурах отмечали, что Украина обманула вступивших в ряды ВСУ около 11 тысяч осужденных, которым государство так и не предоставило обещанные им права. Так, ни с одного осужденного через год службы не был снят административный надзор. Как добавлял собеседник, после ранения бывшие заключенные не могут списаться или перевестись на другие должности. Военный с криминальным прошлым может быть только штурмовиком, говорили источники.

Ранее российские штурмовики успешно зачистили несколько домовладений в Волчанских Хуторах в Харьковской области и нашли обугленные останки солдат ВСУ. В медиа сообщается, что тела украинских солдат были сожжены их же сослуживцами.