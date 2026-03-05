Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:51, 5 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о наборе в ВСУ осужденных за тяжкие статьи

ТАСС: ВСУ добрали военных в 57-ю бригаду благодаря осужденным за тяжкие статьи
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки перебросить резервы из числа 57-й отдельной мотопехотной бригады в Волчанский район Харьковской области. Подразделение было доукомплектовано за счет осужденных за тяжкие статьи, о чем сообщили журналистам ТАСС в российских силовых структурах.

По данным собеседника, пытаясь остановить продвижение «северян», украинское командование продолжило переброску резревов в этот район.

До этого источники в силовых структурах отмечали, что Украина обманула вступивших в ряды ВСУ около 11 тысяч осужденных, которым государство так и не предоставило обещанные им права. Так, ни с одного осужденного через год службы не был снят административный надзор. Как добавлял собеседник, после ранения бывшие заключенные не могут списаться или перевестись на другие должности. Военный с криминальным прошлым может быть только штурмовиком, говорили источники.

Ранее российские штурмовики успешно зачистили несколько домовладений в Волчанских Хуторах в Харьковской области и нашли обугленные останки солдат ВСУ. В медиа сообщается, что тела украинских солдат были сожжены их же сослуживцами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами». В Европе пошли на противостояние с Зеленским из-за «Дружбы»

    Список разрешенных для таксистов машин включает шесть автобрендов

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Педофила отправили на пожизненное по делу о найденной в коллекторе 12-летней девочке

    Подорожание нефти до 100 долларов назвали неизбежным

    Россиянам назвали безопасную для сердца дозу кофе

    В Иране предупредили США о «суровом наказании»

    Названо изменившее до неузнаваемости Ближний Восток катастрофическое событие

    Российский школьник перепутал щелочь с колой и попал в реанимацию

    Мужчина устроил резню в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok