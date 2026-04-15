Россиянин назвал школьника щенком, повалил на землю и избил

В Свердловской области мужчина напал на школьника на улице

В Свердловской области мужчина напал на школьника на улице. Россиянин назвал подростка щенком, повалил на землю и избил, пишет E1.RU.

Как рассказала мать пострадавшего мальчика, мужчина внезапно окликнул школьника и начал его оскорблять.

«Назвал щенком, а затем подошел и стал душить. Мой сын попытался ему ответить, но получил сильный удар головой в голову. Сын упал на асфальт, а его стали запинывать», — заявила женщина, добавив, что подростку помогла случайная прохожая.

Россиянка считает, что мужчина напал на ее сына просто так, и они не знакомы. При этом она уточнила, что ее ребенок знает сына нападавшего — они вместе учатся. «Конфликтов между ними нет, они просто здороваются и все», — сказала она.

По словам матери, сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира, но позже его якобы отпустили. У пострадавшего диагностированы ушибы мягких тканей головы и шеи.

