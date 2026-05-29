16:28, 29 мая 2026

В России предложили ввести новый дорожный знак

До конца 2026 года Минтранс утвердит новый знак для парковки многодетных семей
Марина Аверкина

Фото: vaalaa / Shutterstock / Fotodom

Министерство транспорта РФ до конца 2026 года намерено утвердить поправки в Правила дорожного движения. Нововведение закрепит в законодательстве отдельный дорожный знак, обозначающий места стоянки для многодетных семей. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин на заседании совета при президенте по государственной демографической и семейной политике, сообщает сайт Минтранса.

Кроме того, ведомство рассматривает возможность предоставления бесплатной парковки сразу для двух транспортных средств в семьях, где воспитывается больше четырех детей. Эти изменения планируется утвердить до 30 июня 2026 года.

Также Андрей Никитин рассказал о пилотном проекте в Уфе. Там с 1 июня 2026 года совместно с крупнейшим агрегатором такси стартует тестирование специальных тарифов для многодетных. По результатам эксперимента спустя полгода планируется внести соответствующие поправки в нормативную базу.

Ранее стало известно, что правительство России поручило Министерству транспорта РФ, Федеральной службе государственной статистики и Министерству экономического развития РФ до 2030 года «проработать вопрос» о разработке методики, позволяющей использовать данные о пробеге автомобилей для вычисления относительных показателей аварийности.

