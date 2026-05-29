Учет пробега машин станет частью официальной статистики аварий в России

К 2030 году в РФ представят методику оценки аварийности с учетом пробега машин

Правительство России поручило ведомствам до 2030 года «проработать вопрос» о разработке методики, позволяющей использовать данные о пробеге автомобилей для вычисления относительных показателей аварийности, пишет РИА Новости.

Ответственность за работу в этом направлении возложили на Министерство транспорта РФ, Федеральную службу государственной статистики (Росстат) и Министерство экономического развития РФ. До 2030 года они должны отчитаться правительству о результатах проделанной работы.

Эта задача стала частью комплекса мер по реализации государственной стратегии повышения безопасности дорожного движения в России. Кроме того, в рамках стратегии правительство намерено стимулировать обновление автомобильного парка через льготные кредиты, государственные закупки и страховые привилегии.

