14:03, 29 мая 2026Авто

Учет пробега машин станет частью официальной статистики аварий в России

К 2030 году в РФ представят методику оценки аварийности с учетом пробега машин
Марина Аверкина

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Правительство России поручило ведомствам до 2030 года «проработать вопрос» о разработке методики, позволяющей использовать данные о пробеге автомобилей для вычисления относительных показателей аварийности, пишет РИА Новости.

Ответственность за работу в этом направлении возложили на Министерство транспорта РФ, Федеральную службу государственной статистики (Росстат) и Министерство экономического развития РФ. До 2030 года они должны отчитаться правительству о результатах проделанной работы.

Эта задача стала частью комплекса мер по реализации государственной стратегии повышения безопасности дорожного движения в России. Кроме того, в рамках стратегии правительство намерено стимулировать обновление автомобильного парка через льготные кредиты, государственные закупки и страховые привилегии.

Ранее стало известно, что Минтранс представил на общественное обсуждение законопроект, согласно которому у водителей появится право оплачивать парковку в течение суток без наложения каких-либо санкций. Нововведение коснется только тех платных стоянок, где на въездах и выездах не установлены шлагбаумы или другие автоматические устройства фиксации. Автомобилисты смогут перевести деньги за услугу в любой момент до истечения суток с момента начала парковки.

