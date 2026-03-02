Реклама

Из жизни
02:00, 2 марта 2026Из жизни

Извращенец подглядывал за женщинами в туалете по неожиданной причине

В Великобритании врач спрятал в туалете миниатюрные камеры
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании врач объяснил, зачем подглядывал за мужчинами и женщинами в туалете. Об этом сообщает издание BBC.

34-летний анестезиолог Чу Ен Ум спрятал миниатюрные камеры в освежителях воздуха и датчике пожарной сигнализации, которые стояли в туалете. С ноября 2020 года по август 2023-го он снял с их помощью 30 человек — 21 мужчину и девять женщин.

Во время суда Чу Ен Ум назвал причину, которая вынудила его так поступить. По его словам, он переживал из-за размеров своего пениса и использовал записи, чтобы сравнивать себя с другими мужчинами.

Врача признали виновным и приговорили к полутора годам лишения свободы. Он уже отбыл наказание и вышел из тюрьмы, после чего его также лишили медицинской лицензии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывший политик 14 лет подглядывал с помощью скрытых камер за квартиросъемщицами. Он устанавливал шпионские устройства в ванных комнатах и спальнях квартир.

