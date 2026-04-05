В Москве загорелся военный институт

В Москве загорелась крыша военного института. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Пожар начался в Московском высшем общевойсковом командном училище, расположенном на юго-востоке столицы. Отмечается, что площадь возгорания составляет 60 квадратных метров.
В настоящее время из здания эвакуировали 200 человек. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее в апреле сообщалось, что число погибших при взрыве и дальнейшем пожаре на Нижнекамскнефтехиме выросло до семи. Всего пострадали 72 человека. Также изначально сообщалось о трех невыживших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.