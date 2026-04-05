12:01, 5 апреля 2026Россия

В Москве загорелся военный институт

В Москве эвакуировали 200 человек из-за пожара в военном институте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
В Москве загорелась крыша военного института. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Пожар начался в Московском высшем общевойсковом командном училище, расположенном на юго-востоке столицы. Отмечается, что площадь возгорания составляет 60 квадратных метров.

В настоящее время из здания эвакуировали 200 человек. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в апреле сообщалось, что число погибших при взрыве и дальнейшем пожаре на Нижнекамскнефтехиме выросло до семи. Всего пострадали 72 человека. Также изначально сообщалось о трех невыживших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

